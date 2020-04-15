Врач-диетолог рассказала, чем красить яйца на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как правильно красить яйца к Пасхе. По ее мнению, необходимо использовать только натуральные красители.

Соломатина заявила, что стоит избегать химических красителей. "Многие думают, что скорлупа плотная и в яйцо ничего не проникнет. В скорлупе яйца тоже есть поры, причем чем дольше лежит яйцо, тем меньше эта защита", – считает диетолог.

Она советует использовать для покраски яиц натуральные продукты, такие как луковая шелуха и петрушка. Диетолог отметила, что сейчас много рецептов можно найти в интернете, также на полках продуктовых магазинов есть натуральные красители и клеящаяся пленка.

Соломатина считает, что мыть яйца перед варкой необходимо только в случае явного загрязнения. Она уточнила, что они варятся вкрутую и достаточно долго, поэтому проходят достаточную термическую обработку.

Диетолог рассказала, что яйца – продукт долгого хранения, но только при условии целостности скорлупы. "Поврежденное и сваренное яйцо может храниться день-два. Обычные окрашенные яйца могут сохраниться пять дней в холодильнике", – считает Соломатина.

Она добавила, что в одном желтке яйца содержится суточная норма холестерина, поэтому злоупотреблять данным продуктом не стоит. Особенно тем, кто соблюдал пост. "После поста можно съесть кому-то пол яйца, а кому-то – целое. Этого достаточно. Можно, если не хватило одного, съесть один желток и два белка", – советует диетолог.

Ранее в Русской православной церкви благословили верующих на самостоятельное освящение куличей. "В условиях распространения коронавируса нового типа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет верующих, остающихся дома на Пасху, благословлять куличи и пасхи самостоятельно", – заявила рабочая группа при патриархе по ситуации с коронавирусом.