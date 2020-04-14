Диетолог рассказала, как правильно выбрать кулич на Пасху

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В предстоящее воскресенье, 19 апреля, отмечается главный христианский праздник – Воскресение Христово, Пасха. Традиционным символом праздника в России принято считать куличи. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как правильно выбрать и в каких количествах можно кушать пасхальный хлеб, чтобы не нанести вреда здоровью.

Эксперт советует обратить внимание на состав самого продукта. По ее мнению, очень важно, чтобы в куличе было как можно меньше сливочного масла и сахара.

"Куличи тоже имеют разную степень жирности. В некоторых достаточно много животных жиров и сахара. Они сладкие очень, многие делают их больше похожими на торт, а есть куличи достаточно умеренной жирности, туда не добавляют много сливочного масла и сахара", – отметила диетолог.

Она напомнила, что традиционно куличи пекут из белой муки. Врач заявила, что, даже несмотря на отсутствие сахара и жиров, такое тесто имеет высокий гликемический индекс. Это приводит к повышенному уровню глюкозы, которая является ядом для сосудов. "После этого хочется быстро съесть что-нибудь еще. Выделяется очень много инсулина, чтобы разогнать глюкозу, но, если мы сразу не потратим образовавшуюся энергию, все излишки переходят в жировую ткань. Мы поправляемся", – считает диетолог.



Елена Соломатина врач-диетолог Куличи – они больше для разбавления. Съел кусочек – и этого достаточно, не надо ими наедаться.



Соломатина отметила, что освященный кулич традиционно едят в количестве одного небольшого кусочка натощак. После врач советует употребить в пищу овощные блюда, содержащие клетчатку. Она, по мнению эксперта, нейтрализует действие глюкозы.

"Потом уже можно насладиться куличом. Таким образом мы сдержим подъем глюкозы, она не будет так резко повышаться", – пояснила диетолог.

Врач призывает не хранить куличи долго. По ее мнению, все зависит от состава продукта: если в нем содержится много сливочного масла, то и портиться такое изделие будет быстрее. Соломатина считает, что срок хранения пасхального хлеба не должен превышать двух дней.

Врач-диетолог подчеркнула, что куличи, как и пасхальные яйца, стоит готовить с тем расчетом, чтобы не приходилось волноваться о том, куда деть остатки.

Ранее Русская православная церковь благословила верующих на самостоятельное освящение куличей. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по ситуации с коронавирусом.

Отметим, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.