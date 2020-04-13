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Общество

16:43

Москва онлайн: как приготовить пасхальный кулич дома

Москва онлайн общество

Фото: Мила Алексеева

До Пасхи осталась всего неделя. Самое время научиться печь куличи. Высокими и красивыми они могут получиться и в домашних условиях. Как это сделать? 14 апреля Москва онлайн покажет трансляцию мастер-класса от шеф-повара Сергея Шиянова.

Для приготовления двух куличей потребуются:

  • лимон – 1 штука;
  • апельсин – 1 штука;
  • изюм – 200 граммов;
  • цукаты – 140 граммов;
  • сахар – 350 граммов;
  • яйца – 6 штук;
  • мука – 1000 граммов;
  • яичные желтки – 4 штуки;
  • ванильный сахар – 15 граммов;
  • масло сливочное – 200 граммов;
  • сметана – 100 граммов;
  • молоко – 200 миллилитров;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • дрожжи сухие –14 граммов;
  • форма (размер: дно 13 см, высота 10 см).
Для меренги нужны:
  • белки – 100 граммов;
  • сахар – 200 граммов;
  • сок лимона – 20 миллилитров.

Смотрите трансляцию 14 апреля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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