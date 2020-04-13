Москва онлайн: как приготовить пасхальный кулич дома

Фото: Мила Алексеева
До Пасхи осталась всего неделя. Самое время научиться печь куличи. Высокими и красивыми они могут получиться и в домашних условиях. Как это сделать? 14 апреля Москва онлайн покажет трансляцию мастер-класса от шеф-повара Сергея Шиянова.
Для приготовления двух куличей потребуются:
- лимон – 1 штука;
- апельсин – 1 штука;
- изюм – 200 граммов;
- цукаты – 140 граммов;
- сахар – 350 граммов;
- яйца – 6 штук;
- мука – 1000 граммов;
- яичные желтки – 4 штуки;
- ванильный сахар – 15 граммов;
- масло сливочное – 200 граммов;
- сметана – 100 граммов;
- молоко – 200 миллилитров;
- сахар – 2 столовые ложки;
- дрожжи сухие –14 граммов;
- форма (размер: дно 13 см, высота 10 см).
Для меренги нужны:
- белки – 100 граммов;
- сахар – 200 граммов;
- сок лимона – 20 миллилитров.
Смотрите трансляцию 14 апреля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.