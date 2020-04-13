Москва онлайн: как приготовить пасхальный кулич дома

Фото: Мила Алексеева

До Пасхи осталась всего неделя. Самое время научиться печь куличи. Высокими и красивыми они могут получиться и в домашних условиях. Как это сделать? 14 апреля Москва онлайн покажет трансляцию мастер-класса от шеф-повара Сергея Шиянова.

Для приготовления двух куличей потребуются:



лимон – 1 штука;

апельсин – 1 штука;

изюм – 200 граммов;

цукаты – 140 граммов;

сахар – 350 граммов;

яйца – 6 штук;

мука – 1000 граммов;

яичные желтки – 4 штуки;

ванильный сахар – 15 граммов;

масло сливочное – 200 граммов;

сметана – 100 граммов;

молоко – 200 миллилитров;

сахар – 2 столовые ложки;

дрожжи сухие –14 граммов;

форма (размер: дно 13 см, высота 10 см).

белки – 100 граммов;

сахар – 200 граммов;

сок лимона – 20 миллилитров.