В Роскачестве дали рекомендации по выбору кагора к Пасхе

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Специалисты Роскачества рекомендовали выбирать к празднованию Пасхи вино с содержанием спирта не менее 16%, а сахара в составе должно быть не менее 160 граммов на кубический дециметр. Об этом говорится на сайте организации.
В Роскачестве отметили, что кагор является только российским напитком, который не имеет аналогов в мире. Таким образом, называть вина с меньшей крепостью кагорами не стоит.
Специалист посоветовали не покупать бутылки с маркировкой "вино фруктовое" или "вино фруктовое полусладкое" и напомнили, что технология производства кагора достаточно дорогая, как и сырье, поэтому качественный напиток не может быть дешевле 150 рублей даже по акционной цене.
Большинство кагоров, которые исследовало Роскачество, стоили от 400 до 600 рублей, передает News.ru.
Ранее специалисты Роскачества проверили творожную массу с изюмом у нескольких производителей и в отдельных случаях обнаружили в упаковках бактерии кишечной палочки. Специалисты проанализировали 19 образцов по 67 показателям. Вес каждой пачки варьировался от 100 до 500 граммов. Стоимость разнилась в пределах от 22 до 60 рублей за 100 граммов. В продукции одного бренда специалисты нашли группы бактерий кишечной палочки, а у еще пяти – превышения нормы по содержанию плесени.
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