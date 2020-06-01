Названы города‑лидеры в Подмосковье по числу заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области наибольшее число выявленных случаев COVID-19 в Подольске. Там зафиксировано 2,4 тысячи случаев, из них 59 – за последние сутки. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на представителей оперативного штаба по коронавирусу в Подмосковье.

Как говорится в материале, вторую строчку занял Красногорск с приростом в 14 новых случаев за сутки и общим числом 2 007. На третьем месте Королев. Там выявлено 1 943 случая COVID-19, за последние сутки зафиксировали 54.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что в области фиксируется максимальное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.