Шесть столичных рентгенологов войдут в состав врачебных бригад для помощи регионам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Шесть рентгенологов из Москвы войдут в состав врачебных бригад для помощи регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщил Агентству "Москва" главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава Сергей Морозов.
Бригады отправят в Читу, Владимир, Псков, Владикавказ, Ингушетию и Дагестан. Они окажут помощь коллегам-медикам в организации службы лучевой диагностики, содействии им на местах и обмене опытом в борьбе с COVID-19.
Морозов отметил, что исходя из оперативной обстановки будет приниматься решение о разворачивании на местах круглосуточных амбулаторных центров для диагностики заболевания.
Ранее бригаду московских врачей во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса доставили спецбортом в Махачкалу.
В составе бригады также высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.
Ранее Владимир Путин попросил Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкальский край.
Минувшей ночью в Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер. Медики занимались лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.
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