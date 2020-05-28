В Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер, лечившие пациентов с COVID-19

Фото: ТАСС/Муса Салгереев
В Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи. Об этом сообщил мэр города Буйнакск Исламудин Нургудаев.
Известно, что медики занимались лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.
"От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города Арсланбековой Умрагиль", – написал Нургудаев в своем официальном аккаунте в Instagram.
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Со скорбью воспринял сегодняшнее известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны главного врача детской больницы г.Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города Арсланбековой Умрагиль. Коллеги Маржанат Зайнутдиновны и Умрагиль Арсланбековны высоко ценили их деловые и человеческие качества, мудрость, преданность работе и умение слушать пациента, а дома — за заботу, ласку, доброту и терпимость. Очень прискорбно принимать известия о заболеваниях и смертей наших медицинских работников, лечащих больных с коронавирусной инфекцией. Боль и скорбь переполняют сердца и за тех, кто ранее погиб исполняя свой служебный долг. Сейчас уже многие поняли, что пандемия – это большая угроза, а врачи – настоящие герои, которые изо дня в день борются за каждого пациента, к сожалению, ценой собственной жизни... Берегите себя!
Публикация от Нургудаев Исламудин Ахмедович (@nurgudaev05)
Мэр города добавил, что воспринял сообщение о смерти медработников со скорбью. Кроме того, он назвал врачей настоящими героями.
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