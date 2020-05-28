В Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер, лечившие пациентов с COVID-19

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В Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи. Об этом сообщил мэр города Буйнакск Исламудин Нургудаев.

Известно, что медики занимались лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.

"От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города Арсланбековой Умрагиль", – написал Нургудаев в своем официальном аккаунте в Instagram.



Мэр города добавил, что воспринял сообщение о смерти медработников со скорбью. Кроме того, он назвал врачей настоящими героями.