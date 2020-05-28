Спецборт с бригадой московских врачей прилетел в Дагестан

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Бригаду московских врачей доставили спецбортом в Махачкалу. Они будут помогать в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Бригаду медиков возглавляет врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.

В составе бригады также высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в столицу Дагестана прибыла первая партия медицинских препаратов для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее Владимир Путин попросил Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкальский край.

Минувшей ночью в Дагестане скончались главврач детской больницы и фельдшер. медики занимались лечением пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.