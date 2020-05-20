Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане. Также ведомству поручено разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса в республике. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Ранее президент РФ заявил о необходимости проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям на территории Дагестана. По его словам, есть данные, что в регионе не всегда возможно получить медпомощь в полном объеме из-за COVID-19.

По словам главы Минздрава по республике Джамалудина Гаджиибрагимова, в республике от небольничной пневмонии и коронавирусной инфекции скончались более 40 врачей.