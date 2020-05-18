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Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома, сообщает ТАСС.

"Я знаю, как в Дагестане относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", – заявил президент на совещании с руководством и представителями общественности республики.

Глава государства выразил надежду, что авторитетное священнослужителей слово будет услышано.

Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из главных праздников. В этом году он выпадает на 23 мая. Длится праздник в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.