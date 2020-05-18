Путин попросил усилить контроль за распространением коронавируса в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям на территории Дагестана. По его словам, есть данные, что в регионе не всегда возможно получить медицинскую помощь в полном объеме из-за COVID-19, передает РИА Новости.
"Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников", – рассказал Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности Дагестана.
Кроме того, президент РФ подчеркнул, что по сведениям специалистов основными причинами развития тяжелых осложнений оказались поздние обращения людей к врачам.
Путин поручил проверить, как выполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции.
В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
Ранее стало известно, что темп заболеваемости новым коронавирусом в России снизился на 23,4%.
Сколько регионов готовы к ослаблению карантинных ограничений?
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: