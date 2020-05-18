Путин попросил усилить контроль за распространением коронавируса в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям на территории Дагестана. По его словам, есть данные, что в регионе не всегда возможно получить медицинскую помощь в полном объеме из-за COVID-19, передает РИА Новости.

"Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников", – рассказал Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности Дагестана.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что по сведениям специалистов основными причинами развития тяжелых осложнений оказались поздние обращения людей к врачам.

Путин поручил проверить, как выполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее стало известно, что темп заболеваемости новым коронавирусом в России снизился на 23,4%.