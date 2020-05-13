Мурашко пообещал возвращение к "нормальной жизни" после появления вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возвращение к нормальной жизни возможно после создания вакцины от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ее разработка уже ведется.

"Фармацевтическое управление инфекционным процессом – это то, что должно появиться", – цитирует министра "Интерфакс".

По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, россияне смогут вернуться к привычной жизни летом, если будут соблюдаться все вводимые требования и ограничения по COVID-19.

Вирусолог Павел Волчков заявил, что клинические испытания лекарства от коронавируса обещали начать в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.

Как пояснил специалист, эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Предполагается, что лекарство будет помогать иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител.

Волчков отметил, что природные антитела, полученные от переболевших коронавирусом, имеют совершенно разную степень эффективности. Для создания действующего препарата ученые Regeneron Pharmaceuticals нашли самое лучшее антитело и клонировали его.

Вирусолог также заявил, что на текущем этапе российское здравоохранение эффективно справляется с пандемией коронавируса COVID-19.

До этого о разработке вакцин от коронавируса рассказали в ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что восемь образцов лекарства уже проходят клинические исследования.