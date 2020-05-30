Столичные медики выехали в Псковскую и Владимирскую области для помощи в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бригады столичных медиков выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в регионы были направлены средства индивидуальной защиты и лекарства, передает портал мэра и правительства Москвы.
Всего на помощь регионам выехали 13 специалистов, в числе которых – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги и медицинские сестры. Все они имеют большой опыт работы в перепрофилированных московских стационарах.
На протяжении двух недель московские медики будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Уточняется, что в региональные клиники будет доставлено 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов масок. Также в числе этого груза больницам передадут свыше 82 тысяч упаковок медицинских препаратов.
Ранее спецборт с бригадой московских врачей прилетел в Дагестан. В ее главе – врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Сообщалось, что специалисты доставили в регион первую партию лекарств, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. В течение 2 недель они также будут оказывать помощь местным медикам.
В ходе совещания Владимира Путина с Сергеем Собяниным, глава государства попросил градоначальнкиа поддержать регионы и направить туда московских медицинских работников. В первую очередь президент попросил направить бригады в Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкальский край.
По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: