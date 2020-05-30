Столичные медики выехали в Псковскую и Владимирскую области для помощи в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бригады столичных медиков выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в регионы были направлены средства индивидуальной защиты и лекарства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего на помощь регионам выехали 13 специалистов, в числе которых – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги и медицинские сестры. Все они имеют большой опыт работы в перепрофилированных московских стационарах.

На протяжении двух недель московские медики будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Уточняется, что в региональные клиники будет доставлено 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов масок. Также в числе этого груза больницам передадут свыше 82 тысяч упаковок медицинских препаратов.

Ранее спецборт с бригадой московских врачей прилетел в Дагестан. В ее главе – врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Сообщалось, что специалисты доставили в регион первую партию лекарств, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. В течение 2 недель они также будут оказывать помощь местным медикам.

В ходе совещания Владимира Путина с Сергеем Собяниным, глава государства попросил градоначальнкиа поддержать регионы и направить туда московских медицинских работников. В первую очередь президент попросил направить бригады в Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкальский край.