Московские врачи прибыли в Северную Осетию для помощи в борьбе с COVID-19

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Бригада московских врачей прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Известно, что в состав бригады вошли 6 врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с коронавирусом.

"Главой группы назначен Покровский Константин Александрович – руководитель центра хирургии Городской клинической больницы номер 67 имени Л.А. Ворохобова", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вместе с врачами в республику доставили груз с лекарствами. В него вошли антибиотики, противовирусные, противомикробные и другие препараты на сумму свыше 55 миллионов рублей. Кроме того, в регион направили средства индивидуальной защиты для врачей, борющихся с COVID-19.

По последним данным, в Северной Осетии выявлено 2 807 случаев коронавируса. При этом 41 человек с COVID-19 скончался.

Ранее президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

Столичный градоначальник незамедлительно сделал соответствующее распоряжение. Сообщалось, что первые рейсы с врачами для борьбы с COVID-19 должны были вылететь в среду в Северную Осетию.