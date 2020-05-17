В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

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В Северной Осетии появился на свет младенец с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

"Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время состояние матери и ребенка стабильное. Сейчас они находятся дома, однако оба остаются под наблюдением медиков.

Накануне академик РАН Марк Курцер рассказал о возрасте самого маленького пациента с коронавирусом. По его словам, ему отроду всего несколько недель.

Ранее председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая заявила, что COVID-19 у беременной женщины способен привести к осложнениям. По ее словам, коронавирусная инфекция в первые 3 месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые 3 – вызвать задержку в его развитии.