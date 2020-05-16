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Москва 24

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Общество

15:44

Назван возраст самого маленького пациента с COVID-19 в России

общество дети

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Назван возраст самого маленького пациента с коронавирусом в России. Академик РАН, гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал, что ему отроду всего несколько недель.

Он отметил, что сначала в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 поступили его родители.

"Родился здоровым, был выписан из родильного дома, и спустя 14 дней появились симптомы этого заболевания", – рассказал Курцер в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист также добавил, что в настоящее время данных о влиянии коронавирусной инфекции, подтвержденной у матерей, на развитие пороков у плода нет.

Однако такая возможность не исключается. Председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая заявила, что COVID-19 у беременной женщины способен привести к осложнениям. По ее словам, коронавирусная инфекция в первые 3 месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые 3 – вызвать задержку в его развитии.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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