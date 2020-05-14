Врачи предупредили россиян об опасности домашних родов

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Директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что в связи с пандемией коронавируса женщины начнут отказываться от посещения родильных домов. Порядка 5-8% женщин могут принять решение о домашних родах, передает News.ru заявление врача.
Медицинский специалист подчеркивает, что опасения будущих мам напрасны. По ее словам, современные перинатальные центры и родильные дома соблюдают санэпидрежим. "Перинатальные центры в России строились с учетом потребностей населения. Их число говорит о том, что у значительного количества женщин есть осложнения как во время беременности, так и во время родов", – сообщила Ерофеева.
Доктор медицинских наук Камиль Бахтияров подчеркивает, что в домашних условиях провести роды сложно из-за отсутствия специального оборудования. У плода может снизиться частота сердцебиения, в результате чего он начнет испытывать гипоксию. "Я бы ни одному человеку не рекомендовал рожать на дому", – сказал врач.
В результате домашние роды могут представлять опасность как для ребенка, так и для мамы. В частности, при родах на дому, особенно в воде, не всегда представляется возможным оценить кровопотерю, предупреждают врачи.
В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.
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