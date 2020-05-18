Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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Ситуация с распространением коронавируса в Московской области стабилизировалась. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что на прошлой неделе в области было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Также был зарегистрирован новый максимум по числу вылечившихся.

"Сейчас мы аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше, у нас волна, поэтому чуть позже", – сказал глава региона.

Губернатор выразил надежду, что на текущей неделе в Подмосковье будет зафиксирован спад по числу новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что с 18 мая в Подмосковье начали работать промышленные предприятия и стройки. Также постепенно начинаются работы на объектах ЖКХ.

При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, остается в области в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также в регионе сохраняется режим цифровых пропусков. При этом в общественных местах продолжает действовать условие обязательного ношения масок и перчаток.

В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

