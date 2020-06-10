ТЦ и летние веранды могут открыть в Подмосковье перед выходными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов Московской области могут открыть перед выходными. С таким заявлением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды [кафе и ресторанов]. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона добавил, что в настоящее время консультации об этом ведутся с санитарным врачом.

3 июня в области возобновилась работа салонов красоты, соляриев и саун. Заработали те учреждения, которые имеют отдельный вход, а также общая площадь которых не превышает 400 квадратных метров.

До этого санитарные власти Подмосковья также разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви.