Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда жителям региона будут доступны летние веранды. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"12 июня мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе", – объявил глава Подмосковья.

Через три дня, 15 июня, в регионе также откроются музеи. "С понедельника мы открываем музеи и переходим в нормальный режим работы поликлиник, возвращаются плановые операции", – сказал Воробьев.

С 1 июля в Подмосковье готовы открыть пляжи на водоемах. На данный момент специалисты государственной инспекции по маломерным судам проводят проверку зон отдыха у воды.

