Более 100 пляжей откроется в Подмосковье с 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Купальный сезон откроется в Московской области 1 июля, сообщает "Интерфакс".
К этому времени в регионе откроют 114 пляжей и 86 мест отдыха, которые находятся на территории 57 муниципальных образований.
Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) уже проводят освидетельствование пляжей. Акцент делается на укомплектованности спасательных постов специалистами, подготовленными к оказанию первой помощи пострадавшим, техническом состоянии сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален, на наличии связи с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными организациями.
Во время купального сезона ГИМС совместно с представителями МВД будут проводить совместные рейды спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде и своевременного реагирования на происшествия, а также выявление несанкционированных мест массового отдыха людей на воде.
Ранее сообщалось, что температура воды в отдельных столичных водоемах поднялась до 20 градусов. Наиболее теплыми оказались Терлецкие пруды и водоемы в Зеленограде. Самая низкая температура воды зафиксирована на участке Москвы-реки в районе Кунцево – всего 10 градусов.
Кроме того, специалисты оценили заливы и поймы на реке, а также внутренние водоемы ЮАО. В обоих случаях отметка термометра превышает 15 градусов.
Когда завершится проверка пляжей на безопасность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: