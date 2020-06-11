Более 100 пляжей откроется в Подмосковье с 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон откроется в Московской области 1 июля, сообщает "Интерфакс".

К этому времени в регионе откроют 114 пляжей и 86 мест отдыха, которые находятся на территории 57 муниципальных образований.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) уже проводят освидетельствование пляжей. Акцент делается на укомплектованности спасательных постов специалистами, подготовленными к оказанию первой помощи пострадавшим, техническом состоянии сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален, на наличии связи с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными организациями.

Во время купального сезона ГИМС совместно с представителями МВД будут проводить совместные рейды спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде и своевременного реагирования на происшествия, а также выявление несанкционированных мест массового отдыха людей на воде.

Ранее сообщалось, что температура воды в отдельных столичных водоемах поднялась до 20 градусов. Наиболее теплыми оказались Терлецкие пруды и водоемы в Зеленограде. Самая низкая температура воды зафиксирована на участке Москвы-реки в районе Кунцево – всего 10 градусов.

Кроме того, специалисты оценили заливы и поймы на реке, а также внутренние водоемы ЮАО. В обоих случаях отметка термометра превышает 15 градусов.

