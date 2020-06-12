Названа дата открытия торговых центров в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно, когда в Подмосковье откроются торговые центры. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Как сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья, торговые центры смогут открыться в регионе с 25 июня.

"С 25.06.2020 возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ)", – утверждается в сообщении.

При этом продолжит действовать запрет на проведение развлекательных мероприятий в зданиях ТЦ. Кроме того, останутся закрытыми фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах.

Ранее стало известно, что летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".