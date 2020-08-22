Удобство и искренность: как работает Дворец госуслуг на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центры "Мои документы" в Москве отмечают девятилетие. Ежедневно они обслуживают порядка 70 тысяч посетителей. За все время существования в Москве открылось более 130 отделений центров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самый необычный филиал – Дворец государственных услуг располагается на ВДНХ в историческом павильоне 1950-х. В декабре центру исполнится два года.

В настоящее время в центре действует масочно-перчаточный режим. За его соблюдением следят охранники и камеры.

Заместитель директора центров госуслуг Роман Лазарев отмечает, что все специалисты центра проходят тест на COVID-19, они имеют маски, перчатки и дезинфицирующие салфетки. А во всех 20 окнах установлены стекла–экраны. Во дворце временно не работает кафе, недоступны буккроссинг и виртуальные путешествия в прошлые века и будущее с использованием наушников и VR-очков.

"Как только преодолеем коронавирус, все вернется. Москвичи и сотрудники центров госуслуг снова станут одной большой семьей", – поделился Лазарев.

Он отметил, что сотрудники центров всегда доброжелательны и помогут даже в случае, если это не прописано в их должностных обязанностях. Например, гостям столицы они всегда подскажут, как пройти в определенное место, или вызовут медиков, если кому-то станет плохо.

"Во многих центрах у нас есть так называемая "корзина взаимопомощи": зарядки для мобильников, дождевики, зонтики. И, действительно, эти вещи не раз выручали. Люди знают, что в разных ситуациях можно обратиться к нам. За 2020 год более трех миллионов посетителей, которые проголосовали на пульте оценки качества обслуживания, поставили "лайк" специалистам наших центров", – делится замдиректора.

Он также отметил, что сотрудников с лучшими историями помощи награждают по итогам года. Например, помощник–администратор Дворца госуслуг Марина Морозова рассказала, что когда-то помогла посетителю записать его в одну из федеральных служб через сайт госуслуг, потому что самостоятельно он этого сделать не мог, и пароль от аккаунта забыл.

"Пришлось по-разному комбинировать символы, которые он назвал. На эту работу у меня ушел час. В итоге все получилось. Мужчина признался, что родственники два дня пытались ему помочь, но безуспешно", – поделилась Морозова.

А ведущий специалист Александра Кутаева и вовсе консультировала во время утренней пробежки: женщина случайно узнала в Александре сотрудницу центра.

Во Дворце можно зарегистрировать собственность на объекты недвижимости, расположенные в любом субъекте Российской Федерации по экстерриториальному принципу (в других центрах есть привязка к Москве).

В настоящее время во Дворце работают 33 сотрудника. Там же имеется учебный центр, где персонал проходит тренинги по клиентоориентированности, осваивает новые услуги. Кроме этого, рабочих обучают специфике работы с людьми с ограниченными возможностями.

Кроме этого, во Дворце имеется Музей, в котором можно узнать о казначеях и статских советниках, посмотреть на печатные машинки, арифмометры и счеты. В центре много отреставрированных элементов интерьера. Например, потолочная советская звезда. Ее стекло заменили на новое красное, как было первоначально.

Во всех центрах столицы запускаются культурно-выставочные и социальные проекты. На 21 площадке идет выставка "Москва – с заботой об истории". В 10 центрах предлагают измерить кислорода в крови и давление, в трех флагманских – пройти обследование роботом–диагностом. В 16 районах Южного округа можно записаться на участие в "Спортивных выходных".

Ранее стало известно, что только в этом году центры "Мои документы" приняли уже более девяти миллионов посетителей.