Более 3 млн человек положительно оценили работу центров госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные центры госуслуг отмечают девятилетие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"22 августа 2011 года открылся первый центр госуслуг Москвы, и сегодня "Мои документы" отмечают девятилетие. Центры постоянно развиваются, увеличивают количество офисов в Москве, расширяют перечень услуг, инициируют различные городские проекты", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она добавила, что только в этом году центры приняли уже более девяти миллионов посетителей. По ее словам, свыше 97% прошедших опрос в окнах приема заявителей положительно оценили работу сотрудников центров.

Ракова напомнила, что в центрах госуслуг жители могут получить свыше 270 государственных услуг, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ – более 280. Причем большинство услуг граждане могут получить в любом центре, без привязки к месту регистрации.

Самыми востребованными услугами москвичей по-прежнему считаются предоставление информации жилищного учета, оформление социальной карты и регистрационный учет граждан России.

Помимо осуществления помощи гражданам, центры госуслуг принимают активное участие в социальных городских проектах и оздоровительных программах. В августе 2020 года в рамках проекта "Здоровая Москва" у горожан на базе 10 центров госуслуг появилось несколько новых возможностей для поддержания здоровья и активного образа жизни.

Центры также совместно с департаментом спорта развивают проект "Спортивные выходные", в рамках которого москвичи могут бесплатно посетить занятия по уличным видам спорта. Специалисты проводят уроки по скейтбордингу, йоге, скандинавской ходьбе, воркауту и другим популярным видам спорта.

Ранее Сергей Собянин, поздравляя сотрудников центров госуслуг, заявил, что благодаря центрам москвичи могут получить множество документов в одном месте. По его словам, с созданием девять лет назад нового проекта по оказанию помощи гражданам в городе появилась новая профессия – сотрудник центра госуслуг.

Мэр напомнил, что сотрудники центров внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. По его словам, во время пандемии операторами горячей линии стали свыше 800 работников центров госуслуг. Другая часть сотрудников, по его словам, помогала медработникам с бумажной и административной работой.

