Более 3 млн человек положительно оценили работу центров госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные центры госуслуг отмечают девятилетие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"22 августа 2011 года открылся первый центр госуслуг Москвы, и сегодня "Мои документы" отмечают девятилетие. Центры постоянно развиваются, увеличивают количество офисов в Москве, расширяют перечень услуг, инициируют различные городские проекты", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она добавила, что только в этом году центры приняли уже более девяти миллионов посетителей. По ее словам, свыше 97% прошедших опрос в окнах приема заявителей положительно оценили работу сотрудников центров.
Ракова напомнила, что в центрах госуслуг жители могут получить свыше 270 государственных услуг, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ – более 280. Причем большинство услуг граждане могут получить в любом центре, без привязки к месту регистрации.
Самыми востребованными услугами москвичей по-прежнему считаются предоставление информации жилищного учета, оформление социальной карты и регистрационный учет граждан России.
Помимо осуществления помощи гражданам, центры госуслуг принимают активное участие в социальных городских проектах и оздоровительных программах. В августе 2020 года в рамках проекта "Здоровая Москва" у горожан на базе 10 центров госуслуг появилось несколько новых возможностей для поддержания здоровья и активного образа жизни.
Центры также совместно с департаментом спорта развивают проект "Спортивные выходные", в рамках которого москвичи могут бесплатно посетить занятия по уличным видам спорта. Специалисты проводят уроки по скейтбордингу, йоге, скандинавской ходьбе, воркауту и другим популярным видам спорта.
Ранее Сергей Собянин, поздравляя сотрудников центров госуслуг, заявил, что благодаря центрам москвичи могут получить множество документов в одном месте. По его словам, с созданием девять лет назад нового проекта по оказанию помощи гражданам в городе появилась новая профессия – сотрудник центра госуслуг.
Мэр напомнил, что сотрудники центров внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. По его словам, во время пандемии операторами горячей линии стали свыше 800 работников центров госуслуг. Другая часть сотрудников, по его словам, помогала медработникам с бумажной и административной работой.
"Это наш город": две новые услуги пенсионного фонда стали доступны в МФЦ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: