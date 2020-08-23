Москвичам рассказали об особенностях выставочного комплекса ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ – одно из самых популярных мест среди горожан и туристов в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, гостям комплекса предлагают прогуляться по ландшафтному парку, площадью более 87 гектаров. Он располагается между зеленым театром и "Городской фермой". Его архитектором выступил французский специалист Мишель Пена.

Парк разделен на пять тематических зон: "Природа ботаническая", "Природа развлечений", "Природа дикая", "Природа наук и искусств", "Природа культивируемая". Каждая из них имеет свои особенности.

Там же недалеко находится экотропа высотой более 6 метров, длиной порядка 500 метров. Прогуливаясь по ней, можно лицезреть Шереметьевскую дубраву.

В парке можно развлечься, посетив, например, зеленый лабиринт. Там высажены деревья, которые, по задумке авторов, отвечают за различные чувства человека. Так, ели олицетворяют чувство страха, туи – душевный покой, липы – любовь, а яблони – восхищение.

Фонтан "Золотой колос" является третьим по величие фонтаном на ВДНХ. Он символизирует возрождение, жизнь, урожай и плодородие.

В комплексе расположен Мичуринский сад, названный в честь биолога Ивана Мичурина. Там высажены яблони, груши, сливы, вишни и виноград, которые выводил сам Мичурин. Кроме этого, за последнее время в саду появились еще 1700 плодовых деревьев и кустарников.

Посмотреть на коз и коров различных пород, альпака, кроликов, осликов, енотов, овец и других животных можно на "Городской ферме". Там есть и птичий двор.

Прогуляется в парке можно по набережной, а также отдохнуть на шезлонгах или покататься на лодке. Посетителям предлагают посетить детскую площадку и Музей кино.

Ранее москвичам рассказали, в каких парках можно проводить командные тренировки. Всего заниматься спортом можно на более чем 90 оборудованных площадках.