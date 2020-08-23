Москвичам рассказали об интересных парках СВАО

Фото: Агентство "Москва"

Восемь интересных парков для отдыха и занятий спорта располагается на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Природные территории постоянно облагораживаются по программе "Мой район".

Отлично провести время можно в нескольких зонах ландшафтного парка ВДНХ, который был разбит в 2018–2019 годах.

Так, в районе Каменских прудов находится зона "Природа ботаническая", где расположились смотровая площадка, "экспозиция экосистем" с разными растениями и фонтан "Золотой колос", отреставрированный после 30-летнего перерыва.

В зоне "Природа развлечений" также около Каменских прудов предлагают понежиться на пляже, а также сделать фотографии в живописной зоне, где высажены туи, ели, яблони и липы.

"Природа дикая" приглашает посетителей погулять по воздушной экотропе с подсветкой высотой порядка шести метров, с которой открывается вид на лесопарковую часть ВДНХ и Шереметевскую дубраву.

За павильоном "Космос" гостей ждет зона "Природа культивируемая". Там есть скамейки для отдыха и прогулочные дорожки, а также система цветников "Большая картина полей", располагающаяся за павильоном №26 "Транспорт". Клумбы композиции отражают творчество Кандинского – они выполнены в форме квадратов и прямоугольников. Там же находится детская площадка со многоступенчатым ландшафтом. Вскоре в этой зоне откроют сад пяти чувств с "Лентой Мебиуса" – 300-метровой прогулочной тропой, растениями и деревьями.

Зона "Природа наук и искусств" располагается между зеленым театров и "Москвариумом". Она содержит столы для шахмат, зал для чтения и театральный амфитеатр.

В парке Света по программе "Мой район" гостей ждут большие круговые качели со светодинамической подсветкой, а также живописная зона "Волшебный лес", где находятся светильники в форме шаров, звезд и полумесяцев. Они по совместительству еще играют роль лавочек.

Светящая зона была организована в 2019 году, когда на Костромской улице построили храмовый комплекс в честь Собора московских святых. Свет от храма до метро тогда был не примечательным, вследствие чего было решено создать "дорогу света".

На главной аллее парка красуется скульптура трех бобров. Считается, что название района Бибирево, где находится парк, и произошло от древнерусского слова "бебръ", что и означает "бобр".

Две игровые площадки с подсветкой ждут маленьких москвичей. В них есть полосы препятствий с тарзанкой, а также качели и песочница. Для спортсменов предусмотрена велосипедная дорожка и две воркаут–площадки.

Пешеходная зона "Лианозовский променад" обустроена вдоль Угличской улицы. Аллею обрамляют белые арки с подсветками, напоминающие дачи с убранством в стиле модерн, верандами, балконами. Там же установлены качели и беседки со стеклянной крышей, большая живописная фоторамка, а также стенды с фотографиями Лианозова. Дело в том, что район, где располагается зона, назван в честь Георгия Лианозова – нефтепромышленника, основавшего дачный поселок на территории современного Лианозово. Там жили предприниматели и представители интеллигенции.

Парк "Торфянка" раскинулся вокруг одноименного пруда в Лосиноостровском. Украшает его бронзовая скульптура лося – символ района. В парке для москвичей доступны набережная с амфитеатром, и сценой на воде, которая является и смотровой площадкой. Также имеются зона отдыха с шезлонгами и три детские площадки. Кроме этого, парк "Торфянка" будет рад спортсменам. Для них установлены воркаут-зона с тренажерами и турниками, столы для настольного тенниса и пространство для любителей шахмат. Есть тропа для занятий скандинавской ходьбой.

Благоустроенный в 2017 году парк "Сад будущего" находится на территории несохранившейся усадьбы Леоново. Его инфраструктура сочетает в себе современность и историческую садово-парковую планировку. В парке имеется экотропа, скамейки с видом на фонтан, качели и шезлонги. Для любителей активностей имеются площадки с тренажерами и турниками, а также велосипедная дорожка. Кроме этого, в парке есть музыкальные инструменты – барабаны и ксилофоны, а еще зона коворкинг, где можно зарядить гаджеты.

Прогуляться можно и на территории в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы. Ее благоустроили в 2019 году по программе "Мой район". Так, для посетителей доступны смотровые площадки, связанные 400-метровой экотропой, шесть игровых зон для детей разных возрастов, а также зона для тихого отдыха и километровый веломаршрут. Кроме этого, на территории реконструировали знаменитую эстраду "Певческое поле" площадью 1700 квадратных метров

В 2019 году на месте пустыря из-за сноса пятиэтажек в проезде Шокальского обустроили сквер "Северная медведица". В нем есть детские площадки со скалодромом, скейт–парк и баскетбольная площадка. В сквере разбиты газоны и установлены скамейки. Украшает его двухметровая скульптура белой медведицы — символа Северного Медведкова.

Памятник писателю Павлу Бажову, а также скульптуры героев его сказок можно увидеть в сквере на улице Бажова. Знаменитые Хозяйка Медной горы, Данила–мастер и другие украшают территорию сквера в Ростокине. Там же установлены детские площадки с ксилофонами, воркаут-комплексы с тренажерами, сцена с танцполом, а также яркие фигуры в форме друзы из минералов, которые не просто декорируют, а и маскируют вытяжки.



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Ранее москвичам рассказали, в каких парках можно проводить командные тренировки. Всего заниматься спортом можно на более чем 90 оборудованных площадках.

