Лето в парке: обзор бесплатных мест для занятий йогой в столице

Этим летом в 21 парке столицы москвичи могут бесплатно практиковать йогу под руководством опытных тренеров. Горожане рады возможности совмещать отдых на свежем воздухе и зеленой траве с расслабляющими и динамическими техниками. О трех самых интересных йога-площадках рассказываем в нашем фоторепортаже.

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Сад имени Баумана

После двухмесячных занятий йогой в своих квартирах в период пандемии москвичи вновь наслаждаются прогулками в любимых парках, совмещая солнечные ванны с занятиями йогой. Одни горожане выбирают площадки поблизости к дому, другие отдают предпочтение определенной технике. Выбор действительно велик: хатха и кундалини, каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса флоу (характеризуется плавной динамикой и свободой действий), а также медитации на поддержание и приобретение гармонии с собой.

В Сад имени Баумана москвичи приходят для освоения базовых асан, дыхательных и медитативных практик. В студии Yogalates Club наставники помогают развить выносливость и гибкость тела, а также снять мышечное напряжение. Это отлично помогает людям с сидячим образом жизни и офисным сотрудникам, часто испытывающим боли в спине и пояснице.

Расписание: каждое воскресенье, 10:00

Запись: регистрация на сайте Сада им. Баумана, количество мест ограничено

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Парк "Красная Пресня"

В прошедшую субботу в парке "Красная Пресня" прошло первое занятие по йоге на малом острове. Практику с динамическими асанами и дыхательными техниками для желающих провела преподаватель Международного Альянса Йоги София Чернышкова.

София отмечает, что обычно посетители парка узнают о занятиях, увидев их однажды на открытом воздухе. "Подходят те, кто рядом живет или просто загорает. Спрашивают, когда следующее занятие, и приходят. У меня есть ученики от 18 до 70 лет с самой различной подготовкой. У нас на занятиях люди расслабляются, здесь благовония, приятная музыка", – говорит София.





София Чернышкова преподаватель Международного Альянса Йоги Йога отлично запускает все процессы в организме. Каждое движение там продумано и отстроено максимально четко. Когда каналы очищаются, меньше хочется переедать, курить, употреблять алкоголь – все нормализуется, и наступает такое хорошее состояние, когда вредные привычки уходят. Из тех, кто практиковал йогу регулярно, вредные привычки бросили все.

У каждого движения в йоге есть медицинские показания, благодаря чему определенные асаны улучшают кровоток, регулируют работу органов ЖКТ, предотвращают мышцы малого таза от опущения, тренируют сердечно-сосудистую систему, улучшают вентиляцию легких – список можно продолжать бесконечно.

Расписание: занятия возобновятся в сентябре (информацию можно уточнить в соцсетях парка "Красная Пресня")

Вход: свободный

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Парк "Кузьминки"

Все занятия в парках проводят сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. В разных локациях тренировки проходят утром и вечером длительностью 1-1,5 часа в зависимости от вида практики. Приходить можно людям с любым уровнем подготовки: новичкам здесь предложат облегченный вариант асан, а опытным посетителям – упражнения посложнее.

В рамках проекта "Зеленый фитнес" в парке "Кузьминки" проходят не только занятия по йоге, но и регулярные тренировки по стретчингу, пилатесу, Dance Mix и функциональные тренировки с весом. Москвичи приходят с разными целями: одни хотят похудеть, другие – подвигаться при сидячем образе жизни, а третьи – просто побыть в компании хороших людей на свежем воздухе.

Расписание: каждое воскресенье, 12:00

Вход: свободный



Проект подготовлен совместно с Мосгорпарком.

