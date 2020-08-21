Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

21 августа, 00:12

Лето в парке: обзор бесплатных мест для занятий йогой в столице

город

Этим летом в 21 парке столицы москвичи могут бесплатно практиковать йогу под руководством опытных тренеров. Горожане рады возможности совмещать отдых на свежем воздухе и зеленой траве с расслабляющими и динамическими техниками. О трех самых интересных йога-площадках рассказываем в нашем фоторепортаже.

Фотогалерея

1 из 15

Сад имени Баумана

После двухмесячных занятий йогой в своих квартирах в период пандемии москвичи вновь наслаждаются прогулками в любимых парках, совмещая солнечные ванны с занятиями йогой. Одни горожане выбирают площадки поблизости к дому, другие отдают предпочтение определенной технике. Выбор действительно велик: хатха и кундалини, каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса флоу (характеризуется плавной динамикой и свободой действий), а также медитации на поддержание и приобретение гармонии с собой.

В Сад имени Баумана москвичи приходят для освоения базовых асан, дыхательных и медитативных практик. В студии Yogalates Club наставники помогают развить выносливость и гибкость тела, а также снять мышечное напряжение. Это отлично помогает людям с сидячим образом жизни и офисным сотрудникам, часто испытывающим боли в спине и пояснице.

Расписание: каждое воскресенье, 10:00
Запись: регистрация на сайте Сада им. Баумана, количество мест ограничено

Фотогалерея

1 из 13

Парк "Красная Пресня"

В прошедшую субботу в парке "Красная Пресня" прошло первое занятие по йоге на малом острове. Практику с динамическими асанами и дыхательными техниками для желающих провела преподаватель Международного Альянса Йоги София Чернышкова.

София отмечает, что обычно посетители парка узнают о занятиях, увидев их однажды на открытом воздухе. "Подходят те, кто рядом живет или просто загорает. Спрашивают, когда следующее занятие, и приходят. У меня есть ученики от 18 до 70 лет с самой различной подготовкой. У нас на занятиях люди расслабляются, здесь благовония, приятная музыка", – говорит София.

Йога отлично запускает все процессы в организме. Каждое движение там продумано и отстроено максимально четко. Когда каналы очищаются, меньше хочется переедать, курить, употреблять алкоголь – все нормализуется, и наступает такое хорошее состояние, когда вредные привычки уходят. Из тех, кто практиковал йогу регулярно, вредные привычки бросили все.
София Чернышкова
преподаватель Международного Альянса Йоги

У каждого движения в йоге есть медицинские показания, благодаря чему определенные асаны улучшают кровоток, регулируют работу органов ЖКТ, предотвращают мышцы малого таза от опущения, тренируют сердечно-сосудистую систему, улучшают вентиляцию легких – список можно продолжать бесконечно.

Расписание: занятия возобновятся в сентябре (информацию можно уточнить в соцсетях парка "Красная Пресня")
Вход: свободный

Фотогалерея

1 из 15

Парк "Кузьминки"

Все занятия в парках проводят сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. В разных локациях тренировки проходят утром и вечером длительностью 1-1,5 часа в зависимости от вида практики. Приходить можно людям с любым уровнем подготовки: новичкам здесь предложат облегченный вариант асан, а опытным посетителям – упражнения посложнее.

В рамках проекта "Зеленый фитнес" в парке "Кузьминки" проходят не только занятия по йоге, но и регулярные тренировки по стретчингу, пилатесу, Dance Mix и функциональные тренировки с весом. Москвичи приходят с разными целями: одни хотят похудеть, другие – подвигаться при сидячем образе жизни, а третьи – просто побыть в компании хороших людей на свежем воздухе.

Расписание: каждое воскресенье, 12:00
Вход: свободный


Проект подготовлен совместно с Мосгорпарком.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать