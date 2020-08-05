В Москве открылся первый аттракцион в Skypark на Воробьевых горах

Исторические здания, зеленые парки, благоустроенные набережные, канатные дороги, а теперь и экстрим. На Воробьевых горах открылась еще одна точка городского и туристического притяжения Москвы. 8 августа жители города смогли опробовать экстремальный аттракцион Zipline – первое из многих развлечений появившегося в столице Skypark. Аттракцион москвичам понравился: по информации департамента транспорта, меньше чем за неделю его посетило около 1,5 тысячи человек. Рассказываем, как будет выглядеть парк экстремальных аттракционов на Воробьевых горах, а также что нужно знать о правилах посещения троллея Zipline.

Московский Skypark

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Zipline – это подвесная канатная дорога, по которой посетители аттракциона спускаются на блок-ролике под тяжестью собственного веса. Раньше за такой забавой любители экстрима зачастую отправлялись в город Сочи. Теперь Skypark открылся и в Москве.

Воздушный аттракцион на Воробьевых горах – первая из планируемых в будущем экстремальных забав. Остальные объекты в столице планируют построить в течение двух лет. Центральное место, как и в Сочи, будет занимать современная смотровая площадка длиной 164 метра. Ожидается, что ее пропускная способность составит 5 тысяч человек в день.

Там же появится и популярная платформа для прыжков с банджи. Ее особенностью станет возможность погружения в специально спроектированный бассейн. По факту посетители парка смогут прыгнуть в воду с огромной высоты, имея при этом безопасную страховку.

Не забудут проектировщики парка и о семейном отдыхе. Позже на территории Skypark появятся панорамное кафе, семиуровневый сеточный парк, вход в который будет доступен даже самым маленьким, а также две высотные качели (37 и 39 метров).

Что нужно знать о первом аттракционе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетить первую экстремальную площадку жители и гости столицы смогли уже в начале месяца. Официальное открытие состоялось в четверг, 7 августа, а одним из первых на себе аттракцион опробовал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Объект получил все необходимые разрешения и сертификацию государственных органов, прошел проверку на безопасность. Это важно, потому что технически конструкция очень сложная. Трасса у нас на несколько метров длиннее, чем в Сочи. Уверен, что она будет востребована у москвичей.

Воздушная трасса связала смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Ее длина – 700 метров, а перепад высот – 50 метров. Троллей Zipline обеспечивает полет через Москву-реку всего за одну минуту, а максимальная скорость, которую могут развивать посетители аттракциона, составляет 60 километров в час.

В целях безопасности аттракцион имеет некоторые ограничения. Прежде всего он недоступен маленьким детям. Минимальный порог входа на Zipline – возраст от 10 лет. При этом всем несовершеннолетним посетителям придется посещать площадку только вместе с родителями или опекунами.

Кроме того, существуют ограничения и по весу. Зеленый коридор открыт только для людей массой от 40 до 110 килограммов. Также перед полетом необходимо будет подписать бумагу о том, что посетитель не имеет проблем со здоровьем, которые могут стать ограничением для подобной забавы.

Не забывают на аттракционе и о безопасности в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Чтобы разграничить количество посетителей и соблюдать социальную дистанцию, полет на Zipline возможен только по предварительной брони. Весь персонал исправно соблюдает масочно-перчаточный режим. Однако сами посетители могут насладиться красотой города и ощущениями и без средств защиты – маску во время полета надевать не нужно.

Красота против экстрима

Со времени открытия аттракциона прошло меньше недели. А его уже опробовало около 1,5 тысячи любителей экстрима и нетривиальных развлечений. Впечатления у москвичей и туристов остались разные.



Многие рассказывают о трясущихся коленках перед оплатой билета, мурашках по коже от ощущения полета и скорости, а также о нереальном адреналине.

"Трясет до сих пор, эмоции бьют через край. Круто, но слишком мало, хочется еще!" – поделилась впечатлениями москвичка Тоня. "Сегодня испытал море эмоций. Восторг высоты и настоящие WOOOW-эмоции!" – вторит ей еще один гость Skypark Евгений.

Однако не новички в экстремальных развлечениях отмечают, что по уровню адреналина московский Zipline немного уступает другим подобным аттракционам. Однако недостаток экстремальных эмоций компенсируют красоты города, которые удается разглядеть, а самым смелым – и запечатлеть во время полета. Например, панорама на "Лужники", Москву-реку, главное здание МГУ – и все это с воздуха.





Однако на одном Skypark преображение одной из туристических частей города не закончится. Пункт назначения Zipline – кластер "Лужники" – уже давно завоевал себе статус места городского притяжения. В точку такого же уровня власти Москвы планируют через несколько лет превратить и Воробьевы горы.



от метро "Воробьевы горы". – Прим. ред. ) в том виде, в котором она была раньше. Надеюсь, за два-три года мы сможем ее восстановить, создав вокруг соответствующую инфраструктуру, в том числе и кафе, в которых можно отдохнуть.

Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Есть план восстановить эскалаторную галерею () в том виде, в котором она была раньше. Надеюсь, за два-три года мы сможем ее восстановить, создав вокруг соответствующую инфраструктуру, в том числе и кафе, в которых можно отдохнуть.

Кроме того, по словам Ликсутова, зимой на Воробьевых горах откроется горнолыжная школа.

Заместитель мэра Москвы также отметил, что все городские преобразования последних лет делают город более удобным, приятным и привлекательным для простого отдыха. "После того как мы по-другому посмотрели на пешеходные пространства города, количество пеших передвижений по Москве выросло в 4 раза", – заключил Ликсутов.

