В Москве открылся первый аттракцион в Skypark на Воробьевых горах

Исторические здания, зеленые парки, благоустроенные набережные, канатные дороги, а теперь и экстрим. На Воробьевых горах открылась еще одна точка городского и туристического притяжения Москвы. 8 августа жители города смогли опробовать экстремальный аттракцион Zipline – первое из многих развлечений появившегося в столице Skypark. Аттракцион москвичам понравился: по информации департамента транспорта, меньше чем за неделю его посетило около 1,5 тысячи человек. Рассказываем, как будет выглядеть парк экстремальных аттракционов на Воробьевых горах, а также что нужно знать о правилах посещения троллея Zipline.
Московский Skypark
Zipline – это подвесная канатная дорога, по которой посетители аттракциона спускаются на блок-ролике под тяжестью собственного веса. Раньше за такой забавой любители экстрима зачастую отправлялись в город Сочи. Теперь Skypark открылся и в Москве.
Воздушный аттракцион на Воробьевых горах – первая из планируемых в будущем экстремальных забав. Остальные объекты в столице планируют построить в течение двух лет. Центральное место, как и в Сочи, будет занимать современная смотровая площадка длиной 164 метра. Ожидается, что ее пропускная способность составит 5 тысяч человек в день.
Там же появится и популярная платформа для прыжков с банджи. Ее особенностью станет возможность погружения в специально спроектированный бассейн. По факту посетители парка смогут прыгнуть в воду с огромной высоты, имея при этом безопасную страховку.
Не забудут проектировщики парка и о семейном отдыхе. Позже на территории Skypark появятся панорамное кафе, семиуровневый сеточный парк, вход в который будет доступен даже самым маленьким, а также две высотные качели (37 и 39 метров).
Что нужно знать о первом аттракционе
Посетить первую экстремальную площадку жители и гости столицы смогли уже в начале месяца. Официальное открытие состоялось в четверг, 7 августа, а одним из первых на себе аттракцион опробовал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Воздушная трасса связала смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Ее длина – 700 метров, а перепад высот – 50 метров. Троллей Zipline обеспечивает полет через Москву-реку всего за одну минуту, а максимальная скорость, которую могут развивать посетители аттракциона, составляет 60 километров в час.
В целях безопасности аттракцион имеет некоторые ограничения. Прежде всего он недоступен маленьким детям. Минимальный порог входа на Zipline – возраст от 10 лет. При этом всем несовершеннолетним посетителям придется посещать площадку только вместе с родителями или опекунами.
Кроме того, существуют ограничения и по весу. Зеленый коридор открыт только для людей массой от 40 до 110 килограммов. Также перед полетом необходимо будет подписать бумагу о том, что посетитель не имеет проблем со здоровьем, которые могут стать ограничением для подобной забавы.
Не забывают на аттракционе и о безопасности в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Чтобы разграничить количество посетителей и соблюдать социальную дистанцию, полет на Zipline возможен только по предварительной брони. Весь персонал исправно соблюдает масочно-перчаточный режим. Однако сами посетители могут насладиться красотой города и ощущениями и без средств защиты – маску во время полета надевать не нужно.
Красота против экстрима
Со времени открытия аттракциона прошло меньше недели. А его уже опробовало около 1,5 тысячи любителей экстрима и нетривиальных развлечений. Впечатления у москвичей и туристов остались разные.
Многие рассказывают о трясущихся коленках перед оплатой билета, мурашках по коже от ощущения полета и скорости, а также о нереальном адреналине.
"Трясет до сих пор, эмоции бьют через край. Круто, но слишком мало, хочется еще!" – поделилась впечатлениями москвичка Тоня. "Сегодня испытал море эмоций. Восторг высоты и настоящие WOOOW-эмоции!" – вторит ей еще один гость Skypark Евгений.
Однако не новички в экстремальных развлечениях отмечают, что по уровню адреналина московский Zipline немного уступает другим подобным аттракционам. Однако недостаток экстремальных эмоций компенсируют красоты города, которые удается разглядеть, а самым смелым – и запечатлеть во время полета. Например, панорама на "Лужники", Москву-реку, главное здание МГУ – и все это с воздуха.
Однако на одном Skypark преображение одной из туристических частей города не закончится. Пункт назначения Zipline – кластер "Лужники" – уже давно завоевал себе статус места городского притяжения. В точку такого же уровня власти Москвы планируют через несколько лет превратить и Воробьевы горы.
Кроме того, по словам Ликсутова, зимой на Воробьевых горах откроется горнолыжная школа.
Заместитель мэра Москвы также отметил, что все городские преобразования последних лет делают город более удобным, приятным и привлекательным для простого отдыха. "После того как мы по-другому посмотрели на пешеходные пространства города, количество пеших передвижений по Москве выросло в 4 раза", – заключил Ликсутов.