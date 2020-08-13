Около 1,5 тыс человек прокатились на аттракционе Zipline с момента открытия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Около 1,5 тысячи человек воспользовались аттракционом Zipline на Воробьевых горах с момента его открытия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
"В прошлую пятницу открылся Zipline – крутейший скоростной аттракцион-спуск прямо над Москвой-рекой. А меньше чем за неделю на нем прокатились уже около 1,5 тысячи человек", – говорится в сообщении.
Экстремальную воздушную трассу открыли на Воробьевых горах 7 августа, для посетителей она стала доступна 8 августа.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что аттракцион прошел соответствующую проверку на безопасность. Проект Zipline может пропускать от 40 до 60 человек в час. Его длина составляет 700 метров с перепадом в 50 метров.
В Москве появится новый экстремальный аттракцион
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