Более 90 площадок для занятий командными видами спорта установлено в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 90 площадок для занятий командными видами спорта установлено в парках столицы, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В них бесплатно можно проводить футбольные и волейбольные турниры, играть в теннис и оттачивать мастерство баскетбольных бросков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке "Северное Тушино" обустроено 11 спортивных локаций. Так, есть три волейбольных площадки на песке и еще две на резиновом покрытии у яблоневого сада. Безопасно играть в футбол и баскетбол можно на двух универсальных площадках и одной баскетбольной с прорезиненным покрытием и специальными ограждениями. Кроме этого, на двух теннисных кортах можно играть на резиновом покрытии, а на третьем – на грунтовом также возле яблоневого сада.

11 локаций для командных игр расположено и в парке "Борисовские пруды". Спортивных москвичей ждут три футбольных поля разных размеров и с разным покрытием (искусственный газон, резиновое покрытие, асфальтовое покрытие), четыре площадки для игры в баскетбол с резиновым покрытием, две волейбольных площадки, а также зона для летнего волейбола и универсальное пространство для баскетбола и волейбола.

В Измайловском парке гости смогут поиграть в мини-футбол и обычный футбол, а также в баскетбол и волейбол. В парке есть большая спортивная зона, объединяющая в себе баскетбольную, стритбольную площадки, две площадки для волейбола и скамейками для болельщиков. Кроме этого, в парке установлены павильоны для игры в айсшток, шахматы и шашки.

Несколько спортплощадок открыты для посетителей в парке у прудов "Радуга". Так, гости могут поиграть в футбол на большом футбольном поле с искусственным газоном и раздевалкой, а также в волейбол и баскетбол. Кроме этого, в парке оборудованы две универсальные площадки и хоккейная коробка. В парке также располагаются три теннисных корта с разными покрытиями: из искусственной травы и резинового материала.

В сквере в Олонецком проезде есть поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и три теннисных корта.

В других парках столицы также есть спортивные площадки, где можно заниматься командными видами спорта:

в парке "Фили" есть три универсальные площадки, футбольное поле и площадка для волейбола;

в музее-заповеднике "Царицыно" – волейбольная площадка;

в Парке Горького – баскетбольная площадка;

в парке "Красная Пресня" – футбольное поле и универсальная площадка;

в Воронцовском парке расположились две площадки для волейбола и одна универсальная площадка;

в парке "Сокольники" есть площадка для пляжного волейбола;

две волейбольных площадки, поле для мини-футбола, теннисный корт располагаются в парке у Джамгаровского пруда;

ландшафтный парк "Митино" приглашает поиграть в мини-футбол, волейбол и теннис;

в зоне отдыха "Левобережье" есть три площадки для волейбола, футбольное поле;

в парке "Ходынское поле" есть площадка для волейбола, площадка для баскетбола, теннисный корт,

и другие.

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