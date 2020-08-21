Более 90 площадок для занятий командными видами спорта установлено в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 90 площадок для занятий командными видами спорта установлено в парках столицы, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В них бесплатно можно проводить футбольные и волейбольные турниры, играть в теннис и оттачивать мастерство баскетбольных бросков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В парке "Северное Тушино" обустроено 11 спортивных локаций. Так, есть три волейбольных площадки на песке и еще две на резиновом покрытии у яблоневого сада. Безопасно играть в футбол и баскетбол можно на двух универсальных площадках и одной баскетбольной с прорезиненным покрытием и специальными ограждениями. Кроме этого, на двух теннисных кортах можно играть на резиновом покрытии, а на третьем – на грунтовом также возле яблоневого сада.
11 локаций для командных игр расположено и в парке "Борисовские пруды". Спортивных москвичей ждут три футбольных поля разных размеров и с разным покрытием (искусственный газон, резиновое покрытие, асфальтовое покрытие), четыре площадки для игры в баскетбол с резиновым покрытием, две волейбольных площадки, а также зона для летнего волейбола и универсальное пространство для баскетбола и волейбола.
В Измайловском парке гости смогут поиграть в мини-футбол и обычный футбол, а также в баскетбол и волейбол. В парке есть большая спортивная зона, объединяющая в себе баскетбольную, стритбольную площадки, две площадки для волейбола и скамейками для болельщиков. Кроме этого, в парке установлены павильоны для игры в айсшток, шахматы и шашки.
Несколько спортплощадок открыты для посетителей в парке у прудов "Радуга". Так, гости могут поиграть в футбол на большом футбольном поле с искусственным газоном и раздевалкой, а также в волейбол и баскетбол. Кроме этого, в парке оборудованы две универсальные площадки и хоккейная коробка. В парке также располагаются три теннисных корта с разными покрытиями: из искусственной травы и резинового материала.
В сквере в Олонецком проезде есть поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и три теннисных корта.
В других парках столицы также есть спортивные площадки, где можно заниматься командными видами спорта:
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