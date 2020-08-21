Жители столицы проголосуют за лучшие авторские маршруты по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Онлайн-голосование запустили на сайте общегородского туристического конкурса "Маршруты по Москве", в котором представлено 86 маршрутов по разным районам города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Ознакомиться с ними, а также отдать свой голос за понравившиеся можно до 1 сентября.
"Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические – литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.
Отмечается, что горожане выберут троих победителей, еще 12 лучших конкурсантов назовет жюри, в состав которого войдут, в частности, представители Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и другие специалисты.
Итоги конкурса подведут 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Здесь же будут опубликованы лучшие маршруты. Все 15 финалистов получат призы.
Ранее на онлайн-площадке #Москвастобой открылись пять новых маршрутов. Направления посвящены известным купеческим семьям, любовным историям города, космосу, архитектуре и Ваганьковскому холму. Для каждой прогулки предусмотрен профайл с картой, фотографиями, протяженностью маршрута и информацией о встречающихся на пути достопримечательностях.
Маршруты различной сложности и протяженности собрали для любителей велопрогулок. Покататься можно как в центре города, так и по живописным уголкам вдали от него.
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