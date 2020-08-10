Проект "Москвастобой" подготовил подборку новых веломаршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для любителей велопрогулок в столице собрали маршруты различной сложности и протяженности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Подборку подготовили проект "Москвастобой", департамент транспорта и проект "За вело!".
Жители и гости столицы могут покататься как в центре города, так и по живописным уголкам Москвы. К примеру, маршрут "Семь сестер" дает возможность проехать мимо самых монументальных зданий Москвы – высоток, возведенных в столице в 40–50-х годах прошлого столетия.
Велопрогулка проходит рядом со зданием министерства иностранных дел на Смоленской площади, высоткой на Котельнической набережной, гостиницей "Украина". С помощью специальной инфографики можно получить информацию об этих зданиях и узнать интересные факты.
Любителям природы понравится веломаршрут по Серебряному бору. Здесь можно полюбоваться на озеро Бездонное, самый высокий вантовый мост в Европе, а также встретить редких животных, обитающих на этой охраняемой природной территории.
Маршрут по районам Кузьминки и Люблино проходит мимо исторических усадеб города, а также мимо московской резиденции Деда Мороза. Маршрут "Секретная Москва" проходит мимо самых разных сооружений – от высотного здания в устье Яузы до старинных одноэтажных домиков и памятников древнерусского зодчества.
Информацию о маршрутах можно найти на медиаплатформе в специальном разделе "Велосипед". Скоро веломаршруты также будут доступны в приложении "Московский транспорт".
В столице на велосипедах городского проката с начала сезона текущего года было совершено около трех миллионов поездок на велосипедах городского проката.
В Москве чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд).
Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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