Проект #Москвастобой подготовил новые маршруты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять новых маршрутов появились на онлайн-площадке #Москвастобой, которая была запущена городским комитетом по туризму, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Направления посвящены известным купеческим семьям, любовным историям города, космосу, архитектуре и Ваганьковскому холму.

Для каждой прогулки предусмотрен профайл, в котором есть карта, фотографии, протяженность самого маршрута, а также информацией о встречающихся на пути достопримечательностях.

Планетарии, крупные музеи, обсерватории, скульптуры и памятники включены в маршрут "Москва космическая". Изучить самые яркие архитектурные направления города можно выбрав маршрут "Знаковые здания Москвы".

"Москва купеческая" расскажет об известных семьях Замоскворечья. Горожане узнают, какое влияние представители торговой элиты страны оказали на развитие столицы.

Поближе познакомиться с Ваганьковским холмом, где хранили свою казну московские князья, селились знатные люди, которые творили историю страны, а также узнать, как создавались уникальные коллекции произведений искусства, поможет маршрут "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма".

А любители любовных историй могут выбрать прогулочный маршрут "Москва романтическая".

Маршруты доступны на сайте москвастобой.рф и в каталоге путеводителей MAPS.ME.

Ранее сообщалось, что на медиаплатформе #Москвастобой начал работать раздел, который посвятили программе мэра столицы "Мой район". В нем расскажут о новых точках притяжения.