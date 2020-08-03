Стартовал туристский конкурс "Маршруты по Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал общегородской конкурс "Маршруты по Москве", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках конкурса москвичам предлагают рассказать о любимых и уникальных местах города. Участникам предстоит изучить маршруты и представить их организаторам конкурса с 3 по 21 августа. Сделать это можно на сайте конкурса.

По итогам конкурса определят лучшие туристские маршруты в округах и районах столицы. Выбирать победителей будут жюри и сами граждане через онлайн-голосование. Итоги подведут 3 сентября на сайте москвастобой.рф.

Финалисты конкурса получат подарки от Мостуризма и комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Подарки также подготовила цифровая туристическая платформа Russpass.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в столице со времени ее запуска 20 июля. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, российский проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

