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Культура

11:36

Цветочная ярмарка пройдет на ВДНХ с 26 по 30 августа

культура город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетить цветочную ярмарку "ЦВЕТЫ FEST" можно будет с 26 по 30 августа. Она пройдет на ВДНХ на площадке у фонтана "Каменный цветок". Об этом сообщает пресс-служба АО "ВДНХ".

"В течение пяти дней на открытой площадке у фонтана "Каменный цветок" можно будет посетить шоу и мастер-классы по созданию флористических композиций, презентации новых сортов растений и специализированные лекции, а также приобрести все необходимое для сада и огорода", – сказано в сообщении.

Отмечается, что гости мероприятия смогут поучаствовать в розыгрыше и выиграть билеты в центры "Космонавтика и авиация", "Слово" и Музей ВДНХ. Для этого необходимо стать подписчиком группы "ЦВЕТЫ FEST" в соцсетях и опубликовать на своей странице фото с ярмарки под хештегом #цветыfestвднх.

Кроме этого, посетителям необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, а в помещениях находиться в масках и перчатках. На ярмарке соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее стало известно, что в пяти кинотеатрах "Москино" покажут фильмы Георгия Данелии. Посмотреть культовые картины можно будет с 24 по 31 августа.

"Москва сегодня": как в столице работают ярмарки

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