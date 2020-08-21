Бесплатные показы фильмов Георгия Данелии пройдут в кинотеатрах "Москино"

Фото: Кадр из фильма "Мимино" (1977), режиссер Георгий Данелия
Посмотреть фильмы советского и российского режиссера Георгия Данелии можно будет бесплатно в столичных кинотеатрах с 24 по 31 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В сети кинотеатров "Москино" с 24 по 31 августа пройдут бесплатные показы фильмов, снятых Георгием Данелией. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, которое отметят 25 августа. Все картины будут транслировать с 35-миллиметровой кинопленки", – сказано на сайте.
В пресс-службе "Москино" отметили, что программа показов под названием "Синематика. Георгий Данелия" включает в себя шесть киноработ. Зрители увидят фильмы "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве" и "Кин-дза-дза!". В некоторых картинах Данелия выступил и как сценарист.
"Также покажут малоизвестную киноработу Георгия Николаевича "Слезы капали". Эта картина вышла в ограниченный прокат и потому осталась не замеченной широкой публикой", – рассказали в пресс-службе "Москино".
Увидеть произведения мастера трагикомического жанра можно будет в пяти кинотеатрах: "Молодежном", "Сатурне", Факеле", Вымпеле" и "Искре". Вход на мероприятие свободный, регистрация не нужна. Актуальное расписание показов можно найти на сайте "Москино".
Ранее стало известно, что на Московском фестивале российского кино "Будем жить" представят 31 фильм, в том числе 11 премьер. Фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. Вход для зрителей свободный.
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