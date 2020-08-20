В Москве на кинофестивале "Будем жить" покажут 31 фильм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Московском фестивале российского кино "Будем жить" представят 31 фильм, из которых 11 – премьеры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора фестиваля Дмитрия Якунина.
"В программу конкурса вошли картины из игрового полнометражного, короткометражного, документального кино", – рассказал он.
По словам Якунина, фильмом открытия фестиваля станет семейная лента "Соня любит, Соня не любит", а закроет мероприятие картина "Жизнь – это кайф".
Отмечается, что вход на кинофестиваль для зрителей будет свободным. "Будем жить" пройдет с 26 августа по 2 сентября. В этом году он приурочен ко Дню российского кино и Году памяти и славы.
Ранее сообщалось, что общегородская акция "Ночь кино" в пятый раз пройдет в столице 29 августа. Запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.
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