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Культура

17:08

HBO приступила к работе над приквелом сериала "Игра престолов"

культура кино

Фото: HBO

Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру". Создатели уже начали подыскивать актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр.

Съемки десятисерийного приквела планируют проводить в Британии и Испании в 2021 году.

"Дом дракона" расскажет о гражданской войне, которая разразилась после смерти короля Визериса I Таргариена. События произошли за 300 лет до начала действий сериала "Игра престолов".

Ранее автор книги, по которой снимался сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, когда выйдет новое произведение цикла. В своем блоге он написал, что шестая книга, скорее всего, появится уже в следующем году.

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