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Культура

01:21

Ридли Скотт снимет приквел "Чужого"

культура кино

Фото: kinopoisk.ru

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять новый фильм фантастической франшизы "Чужой".

По мнению 82-летнего Скотта, ему еще есть что сказать о главном монстре "Чужого", пишет Los Angeles Times.

Он намекнул, что всегда думал о том, зачем было создано такое существо и почему оно путешествовало в военном корабле.

"Вот на какие вопросы стоит ответить: кто, почему и зачем", – приводит слова режиссера "Газета.ру".

Фильм "Чужой" вышел в 1979 году. Главную роль сыграла Сигурни Уивер. Картина рассказывает о противостоянии экипажа космического корабля с пришельцем.

Лента получила множество наград, среди которых премия "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. По мотивам были выпущены несколько фильмов, а также комиксы и видеоигры.

Режиссер Стивен Содерберг, который снял популярный во время режима карантина фильм "Заражение", за полтора месяца во время изоляции написал три сценария.

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