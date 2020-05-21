Режиссер фильма "Заражение" на самоизоляции написал три сценария

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Режиссер Стивен Содерберг, который снял популярный во время режима самоизоляции фильм "Заражение", за полтора месяца во время изоляции написал три сценария.

В частности, он создал продолжение дебютной картины "Секс, ложь и видео". В интервью на YouTube-канале NightCap Live он рассказал, что "решил писать, чтобы оставаться организованным и здравомыслящим".

Он добавил, что помимо оригинального сценария для сиквела своего дебюта переписал еще один сценарий и сделал адаптацию книги.

Речь идет о книге "Город Солнца" – первой из серии криминальных романов Дэвида Левьена, соавтора сценария Содерберга к "Тринадцати друзьям Оушена".

В ней полицейский, потерявший сына, расследует исчезновение 14-летнего мальчика. Содерберг является автором всех фильмов о "друзьях Оушена".

Также он снял на IPhone триллер "Не в себе" и был продюсером ленты Линн Рэмси "Что-то не так с Кевином", а в фильме "Заражение" зрители увидели предсказание о коронавирусе.