В Госдуме прокомментировали возможность открытия кинотеатров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что каждый регион России должен самостоятельно определить время перезапуска работы кинотеатров, передает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что подобные заведения являются местами, в которых практически невозможно соблюдение социальной дистанции. В связи с этим, по словам Шолохова, открытие кинотеатров должно зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

"В разных регионах ситуация развивается по-разному и будет развиваться по-разному. Поэтому очевидно, что те полномочия, которые президент дал губернаторам на местах, будут использоваться, и, естественно, основой будет служить понимание той ситуации, которая сложилась в данном месте", – отметил Шолохов.

Ранее министерство культуры РФ направило письмо в Роспотребнадзор, в котором было предложено снять ограничения, введенные в рамках режима самоизоляции, с российских кинотеатров. В письме также фигурируют конкретные предложения по организации работы подобных заведений.

В связи с этим глава агентства Анна Попова сообщила, что кинотеатры смогут заработать лишь после прохождения всех трех этапов смягчения ограничений.

Ранее Минкульт разработал рекомендации по возобновлению работы российских музеев. В ведомстве отметили, что при благоприятном стечении обстоятельств данные культурные учреждения могут быть открыты в середине июля.