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Общество

04:23

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

культура кино безопасность происшествия общество за рубежом

Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.

Как пишет газета Times of India, дело в том, что зрители увидели в картине Стивена Содерберга предсказание о коронавирусе.

В ленте 2011 года рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США.

В фильме сыграли Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу и Марион Котийяр.

Компания Warner Bros. заявила, что "Заражение" стало их самым востребованным фильмом.

Фильм также попал в тренды Amazon Prime и iTunes. Популярнее по просмотрам остается лишь франшиза о Гарри Поттере.

Режиссер Барри Дженкинс признался The New York Times, что заплатил 12,99 доллара за просмотр "Заражения", который он уже видел.

Известные актеры болеют коронавирусом и рассказывают об этом в соцсетях

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились "девушка Бонда" Ольга Куриленко и актер Том Хэнкс.

Между тем число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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