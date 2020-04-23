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Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон, передает портал Variety.

Отмечается, что решение было принято еще до окончания третьего сезона, премьера которого состоялась 15 марта.

Главные роли исполнили Лина Уэйте, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден и Венсан Кассель.

Последний эпизод выйдет 3 мая. Первый сезон представили в октябре 2016 года, а второй – в 2018-м, отмечает НСН.

Сериал рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды.

Он основан на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером.

Ранее стало известно, что создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс появились в эпизодической роли в "Мире Дикого Запада".