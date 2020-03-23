Создатели "Игры престолов" появились в сериале "Мир Дикого Запада"

Фото: кадр из многосерийного фильма "Мир Дикого Запада" (2016), режиссер Ричард Дж. Льюис

Создатели нашумевшего сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс появились в эпизодической роли в сериале "Мир Дикого Запада". Об этом сообщает News.ru.

Согласно сюжету, Бениофф и Вайс исполнили роли инженеров, которые намерены украсть роботизированного дракона из парка развлечений. При этом зверь частично похож на Дрогона из "Игры престолов".

Премьера третьего сезона "Мира Дикого Запада" состоялась 15 марта. К участию в проекте шоураннеров "Игры..." пригласили авторы "Мира Дикого Запада" Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса россияне больше всего любят сериалы "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия". В десятку также вошли "Сваты", "Ментовские войны" и ряд других сериалов и многосерийных фильмов.

