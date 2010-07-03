Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

На YouTube-канале телеканала HBO появился трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого запада".

Основные события сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол, известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие", "Черное зеркало", "Секретные материалы".

Видео: Watchmen | Official Tease | HBO

Продолжение сериала выйдет в 2020 году, точная дата пока не называется.

Известно, что главные роли исполнят Лина Уэйте, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Венсан Кассель.

"Мир Дикого Запада" (Westworld) – научно-фантастический сериал о парке развлечений, где живут роботы, выглядящие как люди, с которыми посетителям разрешено делать что угодно – убивать, калечить, насиловать. Сериал основан на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером, в котором речь идет о населенном высокотехнологичными андроидами парке развлечений.

Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал официальный трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало". Новый сезон будет включать три эпизода. В одном из них сыграет ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале BBC "Шерлок". В съемках пятого сезона "Черного зеркала" приняли участие Майли Сайрус, Энтони Маки и другие знаменитые актеры.

