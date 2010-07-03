Опубликован трейлер мультфильма "История игрушек 4"

Фото: кадр из мульфильма "История игрушек", режиссер Джош Кули

Киностудия Disney Pixar опубликовала трейлер четвертой части популярного мультфильма "История игрушек". Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Действие четвертой части развернется сразу после того, как главный герой Вуди обретет новую хозяйку Бонни. У нее есть любимая игрушка – пластиковая вилка. Вместе игрушки отправятся в неизведанный мир.

Премьера анимационного фильма запланирована на 21 июня. В ноябре вышли тизеры первой и второй картины.

Видео: Youtube/Disney Pixar