В Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"

Согласно кадрам официального трейлера, поклонники сериала увидят, как современные технологии влияют на самооценку, брак, известность и психическое состояние человека. В частности, в одном из эпизодов виртуальный помощник поддерживает мечту своей хозяйки стать поп-звездой. В другой серии ставится вопрос о роли приложений для знакомств.
В съемках пятого сезона "Черного зеркала" приняли участие Майли Сайрус, Энтони Маки и другие знаменитые актеры.
Ранее сообщалось, что компания Netflix выкупила права на показ российских мультсериалов "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" анимационной студии "Паровоз".
Кроме того, Netflix приобрела права на показ российского сериала "Хождение по мукам", снятого по одноименному роману Алексея Толстого. Экранизацию русской классики приурочили к 100-летию Октябрьской революции. Премьера сериала состоялась в Каннах в 2017 году.
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