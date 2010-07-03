В Сети появился трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"

Netflix опубликовал официальный трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало". Видео доступно на Youtube-канале компании.

Новый сезон будет включать три эпизода. В одном из них сыграет ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале BBC "Шерлок".

Видео: YouTube/Netflix

Согласно кадрам официального трейлера, поклонники сериала увидят, как современные технологии влияют на самооценку, брак, известность и психическое состояние человека. В частности, в одном из эпизодов виртуальный помощник поддерживает мечту своей хозяйки стать поп-звездой. В другой серии ставится вопрос о роли приложений для знакомств.

В съемках пятого сезона "Черного зеркала" приняли участие Майли Сайрус, Энтони Маки и другие знаменитые актеры.

Ранее сообщалось, что компания Netflix выкупила права на показ российских мультсериалов "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" анимационной студии "Паровоз".

Кроме того, Netflix приобрела права на показ российского сериала "Хождение по мукам", снятого по одноименному роману Алексея Толстого. Экранизацию русской классики приурочили к 100-летию Октябрьской революции. Премьера сериала состоялась в Каннах в 2017 году.