Вышел первый тизер девятого эпизода "Звездных войн"

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Кинокомпания Disney выложила на YouTube-канале "Звездных войн" первый тизер девятого эпизода. Он будет называться "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

В девятом эпизоде сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

Мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря.



Оригинальная трилогия "Звездных войн" Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году, а в конце 1990-х режиссер решился перезапустить сагу. Было снято три фильма о предыстории оригинальной трилогии.

В 2012 году компания Lucasfilm была приобретена киностудией Disney. В 2015 году вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", который собрал по миру более 2 миллиардов долларов. В 2017 году вышло продолжение "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", она собрала 1,3 миллиарда долларов. Фильм "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (2016) стал первым спин-офф к оригинальной саге. В 2018 году вышел второй спин-офф "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

Ранее Walt Disney Studios представила официальный трейлер фильма "Король Лев". Адаптация культового мультфильма 1994 года выйдет на экраны в июле 2019 года.