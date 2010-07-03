Вышел первый тизер девятого эпизода "Звездных войн"

Кинокомпания Disney выложила на YouTube-канале "Звездных войн" первый тизер девятого эпизода. Он будет называться "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".
В девятом эпизоде сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.
Мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря.
Оригинальная трилогия "Звездных войн" Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году, а в конце 1990-х режиссер решился перезапустить сагу. Было снято три фильма о предыстории оригинальной трилогии.
В 2012 году компания Lucasfilm была приобретена киностудией Disney. В 2015 году вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", который собрал по миру более 2 миллиардов долларов. В 2017 году вышло продолжение "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", она собрала 1,3 миллиарда долларов. Фильм "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (2016) стал первым спин-офф к оригинальной саге. В 2018 году вышел второй спин-офф "Хан Соло: Звездные войны. Истории".
Ранее Walt Disney Studios представила официальный трейлер фильма "Король Лев". Адаптация культового мультфильма 1994 года выйдет на экраны в июле 2019 года.
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