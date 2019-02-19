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15:43

Бои на световых мечах признали видом спорта во Франции

спорт

15:43

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Фото: ТАСС/AP Photo/Christophe Ena

Французская федерация фехтования (FFE) официально признала новым видом спорта поединки с использованием световых мечей наряду со шпагами, саблями и рапирами.

"Смотря на молодых людей, я бы сказал, что это вопрос общественного здоровья. Современная молодежь совсем не занимается спортом и тренируется исключительно "большими пальцами". Убедить их встать с дивана и начать заниматься спортом становится все труднее. Поэтому мы пытаемся установиться связь между нашим спортом и современными технологиями, чтобы молодежь чувствовала себя более естественно", – объяснил решение федерации ее генеральный секретарь Серж Обаилли, передает "Российская газета".

Конечно, речь не идет о знаменитом оружии ситхов и джедаев из космической саги "Звездные войны", которыми герои фильма могли буквально разрубить противника пополам. В реальности современным спортсменам придется фехтовать с их поликарбонатовыми копиями, которые оснащены цветными лампочками и звуковыми чипами.

По мнению поклонников космической саги, поединки на световых мечах, как и традиционные фехтовальные бои, требуют гибкости, скорости, силы и выносливости.

спорт

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