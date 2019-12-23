Названы любимые сериалы россиян

Фото: кадр из сериала "Тайны следствия"

Самыми любимыми сериалами россиян оказались "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании по мониторингу рекламы и СМИ.

За "Игру престолов" проголосовали 5% опрошенных, еще 3,8% респондентов назвали любимым сериал "След". На третьем месте по популярности – "Тайны следствия" (2,8%).

В десятку лидеров также попали сериалы "Пес", "Сваты", "Ментовские войны", "17 мгновений весны", "Ликвидация", "Шеф" и "Доктор Хаус". Реже всего участники опроса назвали "Каменскую", "Обмани меня", "Мухтар" и "Штрафбат".

Среди фильмов, которые впечатлили респондентов сильнее остальных, оказались "Т-34", "Джокер", "Движение вверх". Высокие оценки россияне поставили "Зеленой книге", "Мстителям" и "Тексту".

Исследователи также узнали о предпочтениях граждан в литературе. Около 12% опрошенных предпочитают классическую литературу, 7% – профессиональную, 5% – современную российскую. Треть респондентов заявили, что не читают книги.

Ранее журнал Rolling Stone назвал сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" назвал самым страшным хоррор-сериалом всех времен. По словам журналистов, проект удачно сочетает в себе элементы мистики и обычную человеческую драму. Критикам и поклонникам он полюбился именно этой синергией.

